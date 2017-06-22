Путин отметил важность воспитания в развитии человека

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Москва, 22 июня. Воспитание — это первичный фактор полноценного развития человека, а образование вторично. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече с классными руководителями выпускных классов школ.

По мнению Путина, именно воспитание носит фундаментальный характер и, только имея эту базу, может стать полноценным и получать удовлетворение от жизни.

«Получить знания — это не просто, но это все-таки вторично по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к Родине», — подчеркнул президент.

Также президент поздравил всех участников встречи с грядущими выпускными.