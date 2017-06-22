Соцсеть «Одноклассники» обошла блокировку на Украине

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Киев, 22 июня. Социальная сеть «Одноклассники» нашла возможность обойти блокировку, в результате чего жители Украины вновь могут зайти на свои аккаунты.

Для этого достаточно обновить приложение на смартфоне. Письма с подробной инструкцией получили пользователи соцсети, пишут СМИ. Уточняется, что обновление доступно как для iPhone, так и для Android.

Напомним, более месяца назад президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому на территории страны должны быть блокированы некоторые российские сайты. В этот черный список вошли также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте».