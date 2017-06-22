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Происшествия
Взрыв прогремел возле военного объекта НАТО в Турции
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Взрыв прогремел возле военного объекта НАТО в Турции

9:48  22 Июня 2017
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Взрыв прогремел возле военного объекта НАТО в Турции

Анкара, 22 июня. Сильный взрыв произошел возле военного объекта Североатлантического альянса в турецкой провинции Измир. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на турецкие СМИ. 

В настоящее время информация о пострадавших выясняется. 

Взрыв прогремел на кладбище, которое расположено вблизи с военным объектом блока. В результате взрыва частично была повреждена стена.

Сотрудники правоохранительных органов заблокировали территорию и выясняют возможные причины взрыва. 

 

#взрыв #турция #нато #полиция #измир
Дана Балан
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