Взрыв прогремел возле военного объекта НАТО в Турции

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Анкара, 22 июня. Сильный взрыв произошел возле военного объекта Североатлантического альянса в турецкой провинции Измир. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на турецкие СМИ.

В настоящее время информация о пострадавших выясняется.

Взрыв прогремел на кладбище, которое расположено вблизи с военным объектом блока. В результате взрыва частично была повреждена стена.

Сотрудники правоохранительных органов заблокировали территорию и выясняют возможные причины взрыва.