Скелет убитого в ноябре петербуржца нашли в канаве у заброшенного здания

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 22 июня. Петербургские правоохранители установили личность мужчины, чей скелетированный труп был найден в канаве по улице Балтийской. Как стало известно, он оказался убитым в ноябре жителем Петербурга.

Накануне в полицию поступило сообщение от бездомной. По ее словам, труп мужчины 67 лет был обнаружен у дома №72 по улице Балтийской за ночлежкой возле железнодорожных путей. Заявительница утверждала, что мужчину убили в ноябре 2016 года.

На место прибыли правоохранители, которые обнаружили скелетированный труп, присыпанный строительным мусором. Предположительно, убитым оказался Николай К. 1960 года рождения

21 июня по подозрению в убийстве были задержаны мужчина 1966 г.р. и женщина 1977 г.р., оба имеют судимости, нигде не работают и не имеют какого-либо места жительства.