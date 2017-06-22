Житель Ленобласти нашел четыре человеческих черепа на дачном участке
Санкт-Петербург, 22 июня. Житель Ленобласти копал траншею под водопровод и нашел человеческие черепа.
Сообщение об обнаружении черепов поступило накануне вечером от жителя города Пикалево Александра М. Мужчина рассказал, что днем работал в деревне Забелино — проводил водопровод в дом Олега Л. Как стало известно ФАН, во время раскопки траншеи под трубы Александр наткнулся на четыре человеческих черепа и фрагменты костей. Останки были обнаружены под фундаментом дома на глубине около метра.
Как сообщили жители Забелино, до 1940 года на месте дома Олега Л. располагалось деревенское кладбище и часовня. Обнаруженные останки могут
принадлежать ранее захороненным там людям.