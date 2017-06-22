Симонян объяснил, почему скандал с неуплатой налогов не отразился на игре Роналду

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Москва, 22 июня. Сборная России по футболу на столичном стадионе «Спартак» уступила Португалии с минимальным счетом 0:1 в рамках матча группового этапа Кубка конфедераций, показав довольно симпатичную игру во втором тайме.

Напомним, накануне турнира в Испании разгорелся скандал вокруг главной звезды мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого испанская прокуратура обвиняет в неуплате налогов на общую сумму 14, 7 млн евро. КриРо предстанет перед судом 31 июля.

По словам первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Никиты Симоняна, возможно, скандальная история за пределами поля и тревожит португальца, однако вряд ли он думает об этом во время игры, пишут «Известия».

Он также отметил, что португальские футболисты превосходят российских спортсменов в классе.