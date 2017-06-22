Симонян объяснил, почему скандал с неуплатой налогов не отразился на игре Роналду
Москва, 22 июня. Сборная России по футболу на столичном стадионе «Спартак» уступила Португалии с минимальным счетом 0:1 в рамках матча группового этапа Кубка конфедераций, показав довольно симпатичную игру во втором тайме.
Напомним, накануне турнира в Испании разгорелся скандал вокруг главной звезды мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого испанская прокуратура обвиняет в неуплате налогов на общую сумму 14, 7 млн евро. КриРо предстанет перед судом 31 июля.
По словам первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Никиты Симоняна, возможно, скандальная история за пределами поля и тревожит португальца, однако вряд ли он думает об этом во время игры, пишут «Известия».
Он также отметил, что португальские футболисты превосходят российских спортсменов в классе.
«Речь и о Криштиану, и о его партнерах по команде. Для успешного результата Россия может им противопоставить только высокую самоотдачу, хорошую функциональную готовность и игровую дисциплину», — добавил Симонян.