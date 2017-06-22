Москвичам предлагают сделать селфи с 3D-копией Льва Толстого

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Москва, 22 июня. В Москве появился виртуальный двойник Льва Толстого. При помощи приложения «Узнай Москву Фото» можно сделать селфи с 3D-копией классика, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Сфотографироваться со Львом Николаевичем можно рядом с Государственным музеем Толстого на улице Пречистенка, дом №11/8. Рядом с домом №52 на Поварской улице. В романе «Война и мир» по этому адресу жила семья Ростовых.

Также селфи с классиком можно сделать рядом с домом на Воздвиженке, где находилось здание, которое стало прототипом дома «старика Болконского» и дома семьи Щербацких в «Анне Карениной», сообщает «Вечерняя Москва».

Виртуальный образ писателя представлен в двух позах. В первой он стоит ровно, во второй – показывает жест «виктория».