Большинство россиян считает, что СССР не нужны были союзники для победы над Германией

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Москва, 22 июня. В «Левада-Центре» сообщили, что 63% россиян уверены — Советский союз мог победить в Великой Отечественной войне и без помощи союзников, около 28% человек придерживаются прямо противоположного мнения.

Каждый девятый участник опроса так и не смог выбрать «свой» вариант ответа. Опрос был проведен в период с 19 по 22 мая среди 1600 человек в 137 населенных пунктах.

Ответственность за многомиллионные жертвы войны, по мнению 36% россиян, несет Германия с ее военным и техническим превосходством.

Каждый седьмой (12%) участник опроса считает, что это связано с действиями советских властей, который «не считались с жертвами», еще 10% уверены, что это связано со слабостью и неумелостью советского командования. Еще 10% винят во всем жестокость немецких солдат.

Отметим, что 22 июня в России отмечается День памяти и скорби.