Они нам не нужны: в Австрии, после запрета на паранджу, решили устранить детские сады мусульман

В Избранное

Скопировать

За закрытие мусульманских детских садов выступил глава МИД Австрии Себастьян Курц. Об этом сообщила газета Kurier.

«Детские сады должны готовить детей к школе, чтобы они могли говорить на немецком языке, а так называемые мусульманские детские сады отличаются по этническому и языковому принципу. Они нам не нужны. Мусульманских детских садов быть у нас не должно», — заявил глава внешнеполитического ведомства Австрии во время выступления дискуссионном клубе, который организовала газета.

Курц также добавил, что мусульманские учебные учреждения изолированы от общества и в культурном, и в языковом плане.

По данным ряда СМИ, в одной только Вене около 10 тысяч детей посещают различные мусульманские детские сады.

В связи с этим глава австрийской дипломатии предложил ужесточить требования к владению немецким языком к нянечкам и педагогам, чтобы они лучше могли учить детей.

Год назад постановлением Верховного суда Австрии было разрешено увольнять сотрудниц, если они носят паранджу и это мешает их работе с коллегами и клиентами.

В постановлении суда говорилось, что открытое лицо является одним из «бесспорных основных правил общения» в Австрии.

Ранее также сообщалось, что Австрия вдвое увеличила выплаты находящимся в стране мигрантам, которые готовы добровольно вернуться к себе на родину.

Как заявил министр внутренних дел страны Вольфганг Соботка, первая тысяча просителей убежища, которые решат уехать, получит по тысяче долларов. Кроме того, австрийские власти пообещали организовать перевозку жителей ближневосточных стран.

По подсчетам министра, к 2019 году Австрию могут покинуть около 50 тысяч мигрантов. В 2016 году страну покинули 10,7 тысяч просителей убежища, из них 5,8 тысяч человек выехали добровольно.

Кроме того, весной 2016 года австрийские власти увидели угрозу в слишком мягком, на их взгляд, отношении Италии к переселенческому потоку. По приказу из Вены был введен пограничный досмотр на альпийских перевалах с целью не допустить африканских нелегалов в Центральную Европу. Правда, летом 2016 года его все-таки отменили.

Но Вольфганг Соботка подчеркнул, что досмотры в Альпах могут возобновиться «за считанные часы», если Вена сочтет, что пришедших из Италии нелегалов у ее границ слишком много.

При этом было замечено, что у Австрии есть все основания для подобных опасений: приток беженцев из Африки на юг Европы стабильно возрастает на протяжении последних лет. Подсчитано, что за первые месяцы 2017 года мигрантов, добравшихся до Италии, оказалось больше, чем за аналогичный период 2016 года

Напомним, что в 2015 году в Евросоюзе разразился самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный наплывом беженцев. Более миллиона человек из стран Ближнего Востока и Северной Африки прибыли в Европу, в поисках убежища и стабильной жизни.

Однако, после серии терактов во Франции, Германии и Великобритании в Евросоюзе с новой силой разгорелась дискуссия о том, стоит ли держать открытыми для переселенцев двери Европы.

И если раньше как среди политиков, так и среди простых граждан Евросоюза тех, кто высказывался против поддержки мигрантов, было не так много. То после того как выяснилось – организаторы терактов проникли в европейские государства с потоком беженцев — число сторонников борьбы с переселенцами сильно возросло.

По данным Pew Research Center, большинство европейцев, а именно 59%, уверены, что засилье в их странах переселенцев, исповедующих ислам, повышает риск терактов и подрывает экономику. Этот страх негативно сказывается на отношении граждан Евросоюза не только к недавно прибывшим в их государства мусульманам, но и к тем, кто уже давно там живет. Больше всего мигрантов, исповедующих ислам, как выяснилось не любят в Венгрии — 72%, Италии — 69%, Польше – 69% и Греции — 65%.

Как отмечало издание The Telegraph, даже в тех европейских странах, где к мусульманам относятся терпимо — Германии, Нидерландах и Швеции — большая часть населения обвиняет исповедующих ислам в том, что те категорически не хотят интегрироваться в европейское общество, а также уверены, что некоторые из них и вовсе симпатизируют террористам.

«За год негативное отношение к мусульманам в Великобритании выросло на девять процентов, в Испании и Италии на восемь, в Греции на 12 процентов», — сообщало издание.