Девочка сломала позвоночник, выпав из окна в летнем лагере под Новосибирском

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Новосибирск, 22 июня. В детском лагере в городе Бердск Новосибирской области произошел несчастный случай: во время игры в прятки семилетняя девочка сломала позвоночник. Соответствующую информацию приводит СУ СКР по области.

Согласно приведенным данным, инцидент случился накануне в одном из корпусов детского оздоровительно-образовательного лагеря имени Олега Кошевого. Ребенок сломал позвоночник в результате падения из окна второго этажа.

Девочка была госпитализирована, в настоящее время ее жизни ничто не угрожает.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, правоохранители устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Как сообщало агентство Ura.Ru, в поселке Потанино города Копейска Челябинской области 43-летний мужчина зарезал 16-летнего школьника, который только что окончил 9-й класс местной школы.