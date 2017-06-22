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Происшествия
Девочка сломала позвоночник, выпав из окна в летнем лагере под Новосибирском
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Девочка сломала позвоночник, выпав из окна в летнем лагере под Новосибирском

9:37  22 Июня 2017
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Девочка сломала позвоночник, выпав из окна в летнем лагере под Новосибирском

Новосибирск, 22 июня. В детском лагере в городе Бердск Новосибирской области произошел несчастный случай: во время игры в прятки семилетняя девочка сломала позвоночник. Соответствующую информацию приводит СУ СКР по области.

Согласно приведенным данным, инцидент случился накануне в одном из корпусов детского оздоровительно-образовательного лагеря имени Олега Кошевого. Ребенок сломал позвоночник в результате падения из окна второго этажа.

Девочка была госпитализирована, в настоящее время ее жизни ничто не угрожает.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, правоохранители устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Как сообщало агентство Ura.Ru, в поселке Потанино города Копейска Челябинской области 43-летний мужчина зарезал 16-летнего школьника, который только что окончил 9-й класс местной школы. 

Тимур Румянцев
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