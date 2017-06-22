США хотят ввести новые санкции против Венесуэлы

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Вашингтон, 22 июня. Вашингтон готовит новые ограничения в отношении Каракаса. Уже в ближайшее время они могут быть приняты.

Такую информацию распространила газета Politico. Издание уточняет, что об этом сообщили два источника из администрации США.

Речь идет о заморозке активов тех венесуэльцев, кто уже находится в американском черном списке. Газета не сообщила конкретные имена и названия организаций, к которым могут быть применены новые санкции. По словам ее собеседников, это могут быть люди и компании, «причастные к нарушениям прав человека».

Напомним, в Венесуэле проходят массовые антиправительственные митинги. Жители страны, принимающие в них участие, считают, что президент Николас Мадуро намерен переписать конституцию и выступают против этого.