Труп мужчины без пальцев на руках и ногах нашли у школы в Петербурге

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Санкт-Петербург, 22 июня. Труп мужчины, у которого не было пальцев ни на руках, ни на ногах, нашли около школы в Санкт-Петербурге.

Как стало известно ФАН, труп обнаружил случайный прохожий на улице Пулковской. Труп принадлежал мужчине на вид около 50-55 лет, ростом около 175 см, худощавого телосложения. На трупе были белая футболка, серые спортивные штаны. У мужчины была борода и усы, но вообще не было пальцев — ни на руках, ни на ногах.