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Загадочно пропавшую 11-летнюю девочку в Чувашии обнаружили мертвой
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Загадочно пропавшую 11-летнюю девочку в Чувашии обнаружили мертвой

9:24  22 Июня 2017
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Загадочно пропавшую 11-летнюю девочку в Чувашии обнаружили мертвой

Цивильск, 22 июня. В Чувашии обнаружили тело пропавшей 11-летней девочки. Ребенка искали несколько дней.

В последний раз девочку видели 15 июня днем. Как стало известно, школьница вышла на прогулку возле дома на улице Центральная. Родители девочки начали розыск дочери вечером того же дня.

Тело ребенка нашли в четверг утром в гаражном комплексе.

По предварительным данным, задержан подозреваемый в убийстве девочки. Им оказался мужчина 1994 года рождения, который проживал неподалеку от дома школьницы, передает «Политэксперт».

В данный момент следователи СУ СКР по Чувашии устанавливают причины смерти ребенка и обстоятельства трагедии. Информация уточняется.

#чувашия #труп
Алексей Громов
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