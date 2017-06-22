Париж давит на Дамаск, угрожая применением силы

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Париж, 22 июня. Франция может в одностороннем порядке применить силу в Сирийской Арабской Республике, если Дамаск использует химическое оружие. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью El Pais.

«Если вы определяете некие «красные линии», а потом — не соблюдаете их, то это свидетельствует о том, что вы решили быть слабым. Но это не мой путь», — отметил лидер Франции.

Лидер Франции также отметил, что не рассматривает уход Асада как условие для урегулирования ситуации в Сирии, добавив, что для Франции важна стабильная Сирия.

Напомним, правительство Башара Асада часто обвиняли в использовании химического оружия в Сирии, однако ни США, ни другие страны так и не предоставили доказательств на этот счет.