Глава Alibaba рассказал, когда человечество перейдет на четырехчасовой рабочий день

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Детройт, 22 июня. Глава крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group Джек Ма предсказал, что уже через 30 лет люди будут работать не больше четырех часов в день четыре раза в неделю.

В кулуарах 17-ой конференции Alibaba Gateway в Детройте, Ма заявил в интервью CNBC, что уже в скором времени рабочее время резко сократиться: до четырех часов в день, рабочая неделя при этом составит четыре дня.

«Мой дед работал 16 часов в день в сельском хозяйстве и думал, что он очень занят. Мы работаем восемь часов пять дней в неделю и думаем, что мы очень заняты», — добавил он.

Джек Ма, учитель по образованию, в 1999 году возглавил Alibaba Group и вскоре стал миллиардером.