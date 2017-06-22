Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
Глава Alibaba рассказал, когда человечество перейдет на четырехчасовой рабочий день
Triangle Created with Sketch.

Глава Alibaba рассказал, когда человечество перейдет на четырехчасовой рабочий день

9:24  22 Июня 2017
292

Глава Alibaba рассказал, когда человечество перейдет на четырехчасовой рабочий день

Детройт, 22 июня. Глава крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group Джек Ма предсказал, что уже через 30 лет люди будут работать не больше четырех часов в день четыре раза в неделю.

В кулуарах 17-ой конференции Alibaba Gateway в Детройте, Ма заявил в интервью CNBC, что уже в скором времени рабочее время резко сократиться: до четырех часов в день, рабочая неделя при этом составит четыре дня. 

«Мой дед работал 16 часов в день в сельском хозяйстве и думал, что он очень занят. Мы работаем восемь часов пять дней в неделю и думаем, что мы очень заняты», — добавил он.

Джек Ма, учитель по образованию, в 1999 году возглавил Alibaba Group и вскоре стал миллиардером.

 

#ма #alibaba
Олеся Волкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть