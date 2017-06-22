Четыре человека погибли из-за аномальной жары на юго-западе США

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Нью-Йорк, 22 июня. Установившаяся с понедельника в юго-западном регионе США аномально жаркая погода стала причиной гибели четырех человек. Соответствующую информацию приводит Reuters.

Согласно приведенным данным, в городе Сан-Хосе в штате Калифорния погибли два человека. Как сообщает местная газета Mercury News, аномальная жара вызвала перегревание организма у двоих пожилых людей — 72-летнего мужчины и 82-летней женщины.

В штате Нью-Мексико от жары скончались еще два человека. По предварительной информации, в национальном парке Carlsbad Caverns во время велосипедной прогулки перегрелись двое мужчин в возрасте 21 и 57 лет.