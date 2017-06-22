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Происшествия
Труп полуголого уголовника обнаружили на пустыре в Петербурге
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Труп полуголого уголовника обнаружили на пустыре в Петербурге

9:19  22 Июня 2017
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Труп полуголого уголовника обнаружили на пустыре в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июня. Труп полуголого мужчины обнаружен на пустыре в Приморском районе Петербурга. Личность погибшего установлена. 

Как стало известно ФАН, труп нашел уроженец Ленинграда Валерий М. 1952 г.р., работающий электриком на одном из предприятий города. Тело было обнаружено на пустыре около дома №1 по улице Оптиков в Петербурге. На мужчине была только рубашка, брюки лежали рядом.

Правоохранителям удалось установить личность погибшего. Им оказался Игорь Г. 1964 г.р., ранее судимый по ст. 112 ч.1 УК РФ. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. 

Алексей Громов
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