Число погибших после застолья с канистрой спирта в Подмосковье достигло трех

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Москва, 22 июня. Доследственная проверка началась в Московской области по факту гибели трех человек. Как стало известно ФАН, сообщение о массовой госпитализации поступило из скорой помощи в Сергиево-Посадском районе.

Из квартиры в реанимацию были доставлены семь мужчин и две женщины. Врачи поставили диагноз — отравление неизвестным веществом.

Врачи боролись за жизнь пострадавших, но вскоре женщины и один мужчина скончались. Остальным пострадавшим доктора оказывают всю необходимую помощь.

Следователь установил, что пострадавшие распивали спирт из канистры, которую им подарил неизвестный мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.