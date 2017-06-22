Мужчина зарезал избившего его пьяного подростка под Челябинском

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Челябинск, 22 июня. Убийство несовершеннолетнего расследуют в Челябинской области. Как стало известно ФАН, жертвой 43-летнего подозреваемого стал 17-летний парень. Фигурант дела задержан.

Накануне вечером несколько мужчин выпивали в одном из дворов Копейска. В компании оказался и несовершеннолетний. В ходе возникшего конфликта подросток нанес одному из мужчин несколько ударов. Стерпеть такое взрослый оппонент не смог.

«Подозреваемый после стычки зашел в свою квартиру, взял нож, вернулся к компании и нанес подростку смертельное ранение. Вскоре сотрудники полиции задержали его и доставили в отдел. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщили в региональном Следственном управлении.

Сейчас устанавливаются точные причины конфликта и все обстоятельства.