Труп мужчины нашли на газоне под Петербургом

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Санкт-Петербург, 22 июня. Труп мужчины обнаружен на газоне в городе Колпино под Петербургом.

Как стало известно ФАН, труп был найден накануне рано утром. Тело мужчины обнаружил врач. Мужчине на вид около 50 лет, волосы темные, телосложение худощавое, рост около 178 см. На трупе были джинсы, черные туфли, черные носки и темно-коричневая куртка, а на безымянном пальце левой руки - кольцо из желтого металла.

По данному факту начата проверка.