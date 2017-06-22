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Происшествия
Мумию мужчины нашли на чердаке петербургского дома
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Мумию мужчины нашли на чердаке петербургского дома

9:07  22 Июня 2017
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Мумию мужчины нашли на чердаке петербургского дома

Санкт-Петербург, 22 июня. Мумию обнаружили на чердаке четырехэтажного здания в Петербурге.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в минувшую среду в 20.30 Любовь Л. 1969 года рождения нашла на чердаке четырехэтажного дома, расположенного по адресу проспекту Обуховской обороны в Петербурге, мумифицированный труп неизвестного мужчины. 

В настоящее время выясняются все подробности произошедшего. Устанавливается личность погибшего. 

#петербург #мумия
Дана Балан
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