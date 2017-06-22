Петербуржец изнасиловал женщину, угрожая ножом

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Санкт-Петербург, 22 июня. К петербургским полицейским обратилась 37-летняя нигде не работающая женщина. Как стало известно Федеральному агентству новостей, она написала заявление о том, что была изнасилована хозяином квартиры, у которого она находилась в гостях.

Инцидент, по ее словам, произошел еще 20 июня. Женщина проводила время за совместным распитием алкоголя с малознакомым мужчиной у него дома на Дунайском проспекте.

Как утверждает заявительница, он набросился на нее, избил и, угрожая ножом, изнасиловал. К врачам женщина не обращалась, а в полицию пришла лишь спустя сутки.

Хозяина квартиры — 58-летнего мужчину — задержали, ведется следствие.