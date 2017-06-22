Скелет неизвестного мужчины нашли в канаве в Петербурге

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Санкт-Петербург, 22 июня. Труп мужчины нашли прохожие в канаве в Кировском районе Петербурга. Правоохранителям предстоит установить его личность и причины смерти.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах Петербурга, накануне около 15.40 мск у дома №72 по улице Балтийской в канаве, присыпанный строительным мусором, был обнаружен скелетированный труп.

Личность погибшего пока не установили. При осмотре невозможно было даже определить его возраст.

Труп направили в морг, где эксперты установят время и причины гибели. Разбираться в обстоятельствах дела будут сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ.