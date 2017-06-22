Администрация Трампа просит конгресс ослабить антироссийские санкции

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Вашингтон, 22 июня. Администрация американского президента Дональда Трампа ведет работу с палатой представителей сената с тем, чтобы та изменила принятый ранее законопроект об антироссийских санкциях. Об этом сообщает New York Times.

Принятый палатой представителей конгресса законопроект позволяет в будущем блокировать любые шаги президента Дональда Трампа по нормализации отношений с Россией, в частности, снятию санкций. Белый дом делает все возможное, чтобы палата ослабила законопроект.

Как отмечает издание, Белый дом пытается воспрепятствовать «неуклюжей и наносящей политический урон борьбе» между администрацией и конгрессом (к слову, и одна, и другой находятся под контролем республиканцев) по поводу отношений с Россией.