Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Администрация Трампа просит конгресс ослабить антироссийские санкции
Triangle Created with Sketch.

Администрация Трампа просит конгресс ослабить антироссийские санкции

9:35  22 Июня 2017  /обновлено: 9:44  22 Июня 2017
1257

Администрация Трампа просит конгресс ослабить антироссийские санкции

Вашингтон, 22 июня. Администрация американского президента Дональда Трампа ведет работу с палатой представителей сената с тем, чтобы та изменила принятый ранее законопроект об антироссийских санкциях. Об этом сообщает New York Times. 

Принятый палатой представителей конгресса законопроект позволяет в будущем блокировать любые шаги президента Дональда Трампа по нормализации отношений с Россией, в частности, снятию санкций. Белый дом делает все возможное, чтобы палата ослабила законопроект. 

Как отмечает издание, Белый дом пытается воспрепятствовать «неуклюжей и наносящей политический урон борьбе» между администрацией и конгрессом (к слову, и одна, и другой находятся под контролем республиканцев) по поводу отношений с Россией. 

#трамп #белый дом #конгресс сша
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть