Главой Uber могут назначить женщину, чтобы замять секс-скандалы

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Вашингтон, 22 июня. Онлайн-сервис такси Uber может возглавить операционный директор Facebook Шерил Сандберг.

Как сообщает New York Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, совет директоров Uber планирует назначить Сандберг на вакантное место после неожиданной отставки Трэвиса Каланика.

По данным источников издания, еще одним претендентом на высокий пост является бывший руководитель Disney Том Стаггс.

Каланик покинул свой пост после скандала, связанного с приставанием водителей компании к женщинам. Более того, одна из клиенток Uber заявила в правоохранительные органы об изнасиловании. Ранее также сообщалось, что американский миллиардер Дэвид Бондерман объявил о том, что покидает совет директоров Uber после сделанного им во время заседания правления сексистского замечания.

По данным источников, назначение женщины руководителем поможет очистить репутацию компании. «Шерил рассматривается как именно то, что нужно этой компании прямо сейчас», — рассказал источник, отметив, что Uber получил «репутацию выгребной ямы» из-за сексуальных домогательств.