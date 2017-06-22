Безработный в Ленобласти в пьяном угаре убил своего гостя монтировкой

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Санкт-Петербург, 22 июня. Безработный житель Ленобласти в пьяном угаре убил своего гостя монтировкой. Мужчина задержан.

Как стало известно ФАН, 20 июня в поселке Токсово в своем частном доме по улице Озерной неработающий Николай Т. 1956 г.р. вместе со своим знакомым, также безработным мужчиной 1966 г.р., распивал спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора, которая закончилась фатально: Николай убил своего гостя монтировкой.

Мужчина был задержан правоохранителями на месте преступления.