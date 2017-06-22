Бобровский во второй раз в карьере признан лучшим вратарем НХЛ

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Коламбус (штат Огайо, США), 22 июня. Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский стал обладателем престижной награды «Везина Трофи» (Vezina Trophy) как лучший вратарь минувшего сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается в микроблоге лиге в социальной сети Twitter.

28-летний россиянин принял участие в 63 играх в прошедшем сезоне. Коэффициент надежности Бобровского с учетом пропущенных 127 шайб, составляет 93,1, сообщает телеканал 360.

В розыгрыше плей-офф в активе голкипера пять матчей и 20 пропущенных шайб.