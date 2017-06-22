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Спорт
Бобровский во второй раз в карьере признан лучшим вратарем НХЛ
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Бобровский во второй раз в карьере признан лучшим вратарем НХЛ

9:00  22 Июня 2017
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Бобровский во второй раз в карьере признан лучшим вратарем НХЛ

Коламбус (штат Огайо, США), 22 июня. Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский стал обладателем престижной награды «Везина Трофи» (Vezina Trophy) как лучший вратарь минувшего сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается в микроблоге лиге в социальной сети Twitter.

28-летний россиянин принял участие в 63 играх в прошедшем сезоне. Коэффициент надежности Бобровского с учетом пропущенных 127 шайб, составляет 93,1, сообщает телеканал 360

В розыгрыше плей-офф в активе голкипера пять матчей и 20 пропущенных шайб. 

 

#бобровский #нхл #коламбус
Дана Балан
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