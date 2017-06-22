Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Свеча памяти: в Тирасполе вспоминают погибших в войне с фашизмом
Triangle Created with Sketch.

Свеча памяти: в Тирасполе вспоминают погибших в войне с фашизмом

8:49  22 Июня 2017
948

Свеча памяти: в Тирасполе вспоминают погибших в войне с фашизмом

Тирасполь, 22 июня. В столице Приднестровской Молдавской республики сегодня вспоминают всех погибших советских воинов в годы Великой Отечественной войны. На мемориале Славы в Тирасполе прошла акция «Свеча памяти». 

«Без истории не бывает ни народа, ни идеи, ни традиции, ни ценностей. История сплачивает людей. История Великой Отечественной войны — это и трагическая страница в истории всего советского народа, и, конечно, это страница Победы», — сказал президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Как передает РИА Новости, сегодня к мемориалу пришли жители Тирасполя, руководство республики, командование оперативной группы российских войск в Приднестровье, а также представители Абхазии и Южной Осетии.  

#красносельский
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть