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Политика
Макрон рассказал об отношениях Франции и Великобритании после Brexit
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Макрон рассказал об отношениях Франции и Великобритании после Brexit

8:47  22 Июня 2017
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Макрон рассказал об отношениях Франции и Великобритании после Brexit

Париж, 22 июня. Французский глава Эммануэль Макрон заявил, что отношения Франции и Великобритании будут строиться на принципе прагматизма после выхода Соединенного королевства из Европейского союза. Об этом сообщает издание The Guardian.

«Прагматизм будет определять наши новые отношения», — подчеркнул он, отметив, что страны будут сотрудничать в военной сфере, а также в области антитеррористической борьбы.

Глава Елисейского дворца также заявил, что не намерен проводить двусторонние переговоры с Лондоном, поскольку Париж будет следовать интересам Евросоюза. 

Напомним, ранее Макрон рассказал о том, что он с уважением относится к главе российского государства Владимиру Путину. 

 

#великобритания #франция #ес #макрон
Дана Балан
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