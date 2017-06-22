Макрон рассказал об отношениях Франции и Великобритании после Brexit

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Париж, 22 июня. Французский глава Эммануэль Макрон заявил, что отношения Франции и Великобритании будут строиться на принципе прагматизма после выхода Соединенного королевства из Европейского союза. Об этом сообщает издание The Guardian.

«Прагматизм будет определять наши новые отношения», — подчеркнул он, отметив, что страны будут сотрудничать в военной сфере, а также в области антитеррористической борьбы.

Глава Елисейского дворца также заявил, что не намерен проводить двусторонние переговоры с Лондоном, поскольку Париж будет следовать интересам Евросоюза.

Напомним, ранее Макрон рассказал о том, что он с уважением относится к главе российского государства Владимиру Путину.