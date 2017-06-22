Тела двух человек найдены на приморской плавбазе

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Владивосток, 22 июня. В порту Находки на плавбазе «Дальмос» обнаружены два трупа. Причина их смерти пока не установлена, ответ на этот вопрос должен быть получен после экспертизы.

Однако следователи, проводившие первичный осмотр, говорят, что признаки насильственной смерти на телах не обнаружены. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления СК РФ, установлено, что погибшие — мужчины 41 и 32 лет.

По факту случившегося ведется проверка.