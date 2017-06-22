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Политика
Трамп решил бороться с «тиранией коммунизма»
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Трамп решил бороться с «тиранией коммунизма»

8:35  22 Июня 2017
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 Трамп решил бороться с «тиранией коммунизма»
Вашингтон, 22 июня. Президент США Дональд Трамп пообещал, что его страна будет бороться с «тиранией коммунизма».

Выступая перед сторонниками в Айове, Трамп заявил, что «Америка будет бороться против тирании коммунизма». Относилось подобное заявление к Кубе. По словам главы Белого дома, курс на потепление отношений между странами, озвученный его предшественником Бараком Обамой, является «полностью односторонним». 

При этом он подчеркнул, что «сделка с Кубой — плохая», и пообещал добиться «намного лучшего соглашения».

Трамп решил бороться с «тиранией коммунизма»

#сша #трамп #куба
Олеся Волкова
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