Глава Кузбасса Тулеев вернется к работе после реабилитации

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Кемерово, 22 июня. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вернется к исполнению своих обязанностей по завершению курса реабилитации.

Об этом сообщает RT, ссылаясь на слова руководителя управления по работе со СМИ администрации Кемеровской области Алексея Доргонова, который также уточнил, что «Тулеев не писал заявление об отставке».

Кроме того, чиновник аппарата губернатора опроверг сообщения СМИ об ухудшении состоянии Амана Тулеева. Доргонов сообщил, что в скором времени будет организована пресс-конференция на тему.

Напомним, что главе Кузбасса была проведена операция на позвоночнике. В настоящее время Тулеев проходит реабилитацию.

