Васин рассказал о причинах поражения сборной России на Евробаскете

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Москва, 22 июня. Женская сборная России по баскетболу провалилась на первенстве Европы, проиграв в 1/8 турнира соперницам из Греции со счетом 58:62. Вылет сборной лишил подопечных Александра Васина участия на чемпионате мира — 2018.

Главный тренер национальной команды объяснил, что девушки уступили гречанкам по игре, потому что мяч не двигался в нападении, и отсутствовал ритм.

«Это позволило греческой команде сдваиваться, защищаться командно. Мы же сбились на индивидуальные действия и показали ужасную статистику. Четыре очка за десять минут — это не показатель для команды, которая хочет пробиться в четвертьфинал», — цитирует Васина газета «Известия».

Как оказалось, плеймейкер Эпифания Принц приболела и вышла с температурой, поэтому играла вяло, а это отразилось на всей команде.

Может быть, злую шутку с россиянками сыграли бескомпромиссные победы в квалификации. Девочки недооценили Грецию, не смогли сконцентрироваться на этой игре, считает Васин.