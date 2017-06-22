Васин рассказал о причинах поражения сборной России на Евробаскете
Москва, 22 июня. Женская сборная России по баскетболу провалилась на первенстве Европы, проиграв в 1/8 турнира соперницам из Греции со счетом 58:62. Вылет сборной лишил подопечных Александра Васина участия на чемпионате мира — 2018.
Главный тренер национальной команды объяснил, что девушки уступили гречанкам по игре, потому что мяч не двигался в нападении, и отсутствовал ритм.
«Это позволило греческой команде сдваиваться, защищаться командно. Мы же сбились на индивидуальные действия и показали ужасную статистику. Четыре очка за десять минут — это не показатель для команды, которая хочет пробиться в четвертьфинал», — цитирует Васина газета «Известия».
Как оказалось, плеймейкер Эпифания Принц приболела и вышла с температурой, поэтому играла вяло, а это отразилось на всей команде.
Может быть, злую шутку с россиянками сыграли бескомпромиссные победы в квалификации. Девочки недооценили Грецию, не смогли сконцентрироваться на этой игре, считает Васин.