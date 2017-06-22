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Спорт
Васин рассказал о причинах поражения сборной России на Евробаскете
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Васин рассказал о причинах поражения сборной России на Евробаскете

8:30  22 Июня 2017
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Тренер сборной России Васин рассказал о причинах поражения на Евробаскете

Москва, 22 июня. Женская сборная России по баскетболу провалилась на первенстве Европы, проиграв в 1/8 турнира соперницам из Греции со счетом 58:62. Вылет сборной лишил подопечных Александра Васина участия на чемпионате мира — 2018. 

Главный тренер национальной команды объяснил, что девушки уступили гречанкам по игре, потому что мяч не двигался в нападении, и отсутствовал ритм. 

«Это позволило греческой команде сдваиваться, защищаться командно. Мы же сбились на индивидуальные действия и показали ужасную статистику. Четыре очка за десять минут — это не показатель для команды, которая хочет пробиться в четвертьфинал», — цитирует Васина газета «Известия».  

Как оказалось, плеймейкер Эпифания Принц приболела и вышла с температурой, поэтому играла вяло, а это отразилось на всей команде.

Может быть, злую шутку с россиянками сыграли бескомпромиссные победы в квалификации. Девочки недооценили Грецию, не смогли сконцентрироваться на этой игре, считает Васин. 

 

#баскетбол #васин
Дана Балан
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