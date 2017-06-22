Ученые выяснили, почему чемоданы на колесиках постоянно раскачиваются
Париж, 22 июня. Необычную задачу поставили перед собой французские ученые. Они решили выяснить, почему чемодан на колесиках постоянно раскачивается, что приносит явные неудобства, и как с этим справиться.
Физики создали специальную модель — имитацию сумки для багажа — и провели эксперименты, которые показали, что к раскачиванию приводит ассиметричный наклон. Для примера: если чемодан налетит одним колесом на небольшой камень или кочку, то это вызовет колебания.
Чтобы остановить их, достаточно ускорить движение или опустить ручку ближе к земле, советуют ученые.
Они добавляют, что их выводы относительно чемоданов применимы и к любому другому двухколесному транспорту: автоприцепу, например. Не исключено, что и к самолетам они могут иметь отношение. И тут уже эти опыты перестают казаться столь малозначительными.