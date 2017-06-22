Ученые выяснили, почему чемоданы на колесиках постоянно раскачиваются

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Париж, 22 июня. Необычную задачу поставили перед собой французские ученые. Они решили выяснить, почему чемодан на колесиках постоянно раскачивается, что приносит явные неудобства, и как с этим справиться.

Физики создали специальную модель — имитацию сумки для багажа — и провели эксперименты, которые показали, что к раскачиванию приводит ассиметричный наклон. Для примера: если чемодан налетит одним колесом на небольшой камень или кочку, то это вызовет колебания.

Чтобы остановить их, достаточно ускорить движение или опустить ручку ближе к земле, советуют ученые.

Они добавляют, что их выводы относительно чемоданов применимы и к любому другому двухколесному транспорту: автоприцепу, например. Не исключено, что и к самолетам они могут иметь отношение. И тут уже эти опыты перестают казаться столь малозначительными.