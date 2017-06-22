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Ученые рассказали, почему антибактериальное мыло опасно для здоровья
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Ученые рассказали, почему антибактериальное мыло опасно для здоровья

8:18  22 Июня 2017
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Ученые рассказали, почему антибактериальное мыло опасно для здоровья

Вашингтон, 22 июня. Ученые из США в ходе очередных исследований на тему гигиены, пришли к выводу о вреде для здоровья антибактериального мыла.

Как пишут специализированные СМИ, все дело в входящих в состав средства триклозана и триклокарбана, которые при постоянном использовании антибактериального мыла могут привести к дерматиту и пищевой аллергии.

Ученые рассказали, почему антибактериальное мыло опасно для здоровья

Кроме того, дополнительные исследования показали, что триклозан может приводить к гормональным нарушениям, а также загрязнять окружающую среду, попадая с водой в стоки.

#ученые
Константин Терехов
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