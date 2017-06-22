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Ученые выкопали в Перу мумию лысого пришельца
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Ученые выкопали в Перу мумию лысого пришельца

8:09  22 Июня 2017  /обновлено: 8:19  22 Июня 2017
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Ученые выкопали в Перу мумию лысого пришельца

Перу, 22 июня. На плато Наска, что в Перу, ученые в ходе археологических исследований наткнулись на мумию лысого пришельца.

Как сообщают научные СМИ, проведенная экспертиза показала, что останки не могут принадлежать к какому-либо живущему на Земле существу. Археологи продолжают исследования на тему.

Ученые выкопали в Перу мумию лысого пришельца

Сообщается, что внешне мумия имеет черты инопланетных существ, конечно в том виде, как мы себе привыкли это представлять – большая голова, три пальца на каждой руке и отсутствие волос на теле.

Отметим, что по одной из версий, которая пока не нашла подтверждения – мумия принадлежит древнему человеку, правда, у которого были врожденное уродство и деформация черепа.

#ученые #перу #инопланетянин
Константин Терехов
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