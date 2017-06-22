Испанские ученые выяснили, как месяц рождения влияет на здоровье человека

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Мадрид, 22 июня. Испанские специалисты определили, что здоровье человека прямо зависит от месяца его рождения. Эксперты пришли к такому выводу после того, как сопоставили дату рождения пациентов с наличием у них хронических заболеваний.

На наличие тех или иных болезней у человека влияет дата рождения, уверены испанские исследователи.

Эксперты установили, что мужчины, которые родились в начале осени (сентябре), больше других могут страдать от заболевания щитовидной железы. Представители сильной половины человечества, которые родились в августе, чаще заболевают астмой.

Июньские женщины на 33% реже страдают от мигрени и симптомов менопаузы, отмечают ученые. А женщины, которые родились в июле, на 40% чаще страдают от болезней мочеполовой системы.

Испанские ученые убеждены, что на появление разных заболеваний влияет солнечная активность, температура и перепады давления, а также наличие полезных овощей и фруктов во время беременности женщины.