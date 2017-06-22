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Ученые: Несущий опасность астероид в субботу долетит до Земли
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Ученые: Несущий опасность астероид в субботу долетит до Земли

7:57  22 Июня 2017
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Ученые: Несущий опасность астероид в субботу долетит до Земли

Екатеринбург, 22 июня. Уральские ученые предупредили об огромном астероиде, который несется к Земле. В субботу он пройдет на максимально близком расстоянии от нашей планеты.

По своим размерам он значительно превосходит челябинский метеорит, диаметр которого был 17 метров. Диаметр небесного тела, которое значится в каталогах под номером 441987, по оценкам специалистов, составляет порядка 300 метров, пишет Ura.ru со ссылкой на сотрудников Уральского федерального университета.

Мимо Земли этот астероид пролетит ночью 24 июня на расстоянии в 3 млн километров, что по космическим меркам является опасным сближением. 

Алексей Громов
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