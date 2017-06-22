Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Путин объяснил, чем опасна утрата патриотизма
Triangle Created with Sketch.

Путин объяснил, чем опасна утрата патриотизма

8:00  22 Июня 2017
72

Путин объяснил, чем опасна утрата патриотизма

Москва, 22 июня. Глава российского государства Владимир Путин считает утрату патриотизма «чрезвычайно опасной вещью». Об этом он заявил в ходе встречи с преподавателями выпускных классов из разных регионов страны. 

По словам лидера РФ, утрата патриотических качеств — крайне опасная вещь, потому что это первый шаг к глобальной катастрофе.

«Мы с вами не можем этого допустить ни в коем случае», — подчеркнул Путин.

Российский президент также отметил, что «идентичность может быть любая — русская, бурятская, еврейская, татарская», но важно иметь и «общенациональную идентичность», которая бы могла объединять всех. 

#путин #россия
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть