Путин объяснил, чем опасна утрата патриотизма

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Москва, 22 июня. Глава российского государства Владимир Путин считает утрату патриотизма «чрезвычайно опасной вещью». Об этом он заявил в ходе встречи с преподавателями выпускных классов из разных регионов страны.

По словам лидера РФ, утрата патриотических качеств — крайне опасная вещь, потому что это первый шаг к глобальной катастрофе.

«Мы с вами не можем этого допустить ни в коем случае», — подчеркнул Путин.

Российский президент также отметил, что «идентичность может быть любая — русская, бурятская, еврейская, татарская», но важно иметь и «общенациональную идентичность», которая бы могла объединять всех.