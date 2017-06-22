В Lenovo рассказали, сколько раз можно будет гнуть новый гибкий ноутбук

В Избранное

Скопировать

Нью-Йорк, 22 июня. В компании Lenovo во время специально проведенной акции рассказали о том, сколько раз можно будет гнуть новый гибкий ноутбук и не только об этом.

Как сообщают специализированные издания, гаджет, которого пока, конечно, нет, и он только находится на ранних стадиях разработки, можно будет гнуть в самые разные стороны, при этом огромное количество раз.

Еще одна фишка ноутбука будущего – экран, который будет заходить за панель клавиатуры. А вводить информацию, кроме стандартного способа, можно будет посредством сенсора, светового пера, а также, используя голосовые команды.