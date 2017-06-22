Емельяненко рассказал о сильных сторонах Митриона

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Москва, 22 июня. В грядущую субботу в Нью-Йорке пройдет поединок российского бойца ММА Федора Емельяненко против американца Мэтта Митриона в рамках Bellator.

По словам Последнего императора, добиться положительного исхода встречи — главная задача, потому что дебютировать в Bellator хотелось бы с уверенной победы нокаутом.

Емельяненко в курсе, что в Штатах у него немало поклонников, которых не хочется разочаровывать.

«Знаю, что многие любители единоборств и в нашей стране будут следить за поединком, и, естественно, постараюсь не подвести своих поклонников», — отметил спортсмен.

Что касается соперника, россиянин отметил, что американский боец очень опытный, поэтому на легкую прогулку рассчитывать не приходиться, пишут «Известия».

Емельяненко выразил уверенность в том, что Мэтт захочет навязать свой стиль и темп боя, но 40-летний россиянин попробует пресечь все попытки.