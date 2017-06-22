Не то пошили: почти $100 млн из карманов американцев потратил Пентагон на неподходящую форму

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Американская прокуратура обнаружила, что Пентагон выбросил на ветер 94 миллиона долларов из карманов налогоплательщиков США, потратив их на неподходящую форму для афганских военных. Все дело в том, что камуфляж на ней оказался предназначенным для лесного ландшафта. При этом, как отмечает издание Newsweek, леса в этой стране занимают всего два процента территории.

Комиссия Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), созданная в 2008 году для контроля средств, выделенных для восстановления Афганистана, оправдывая столь неразумные траты, пояснила, что решение министерства обороны по снабжению Вооруженных сил Афганистана формой с таким камуфляжным рисунком не основывалось на оценке ее пригодности для условий среды Афганистана.

Отмечается, что афганские чиновники выбрали «лесной камуфляж» просто исходя из своих личных предпочтений. Такая расцветка понравилась Абдуле Рахиму Вардаку, который в тот момент был министром обороны Афганистана.



«В 2007 году сотрудники Минобороны заявили, что просмотрели веб-сайт HyperStealth, а министру обороны понравилось то, что он увидел там. Ему понравилась расцветка под лесную местность и городской ландшафт», — рапортовали в комиссии.

В SIGAR сообщили, что Пентагон заключил контракт на запатентованную расцветку, которая стоит дороже. Это привело к увеличению общих расходов правительства США на 40-43%. С 2008 года эти закупки обошлись американскому бюджету и налогоплательщикам на 26-28 миллионов долларов дороже.



Напомним, что с 1 января 2015 года в Афганистане находится миссия стран содружества Североатлантического альянса «Решительная поддержка». По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой.

Комментируя информацию о том, что американское военное ведомство планирует увеличить контингент сил в Афганистане на четыре тысячи военнослужащих, бывший заместитель начальника штаба армии США, генерал Джек Кин назвал «полным позором» американскую военную кампанию в этой стране.

«Мы в этой войне уже шестнадцать лет, и тот факт, что мы еще не закончили эту благоприятно складывающуюся для нас кампанию — полный позор», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предоставил главе Пентагона Джеймсу Мэттису полномочия определять размер американского военного контингента в Афганистане. Сейчас в стране находится около 8,4 тысячи военных.

Между тем, сам Мэттис заявил о том, что был потрясен состоянием боеготовностиармии С​ША. Урезание бюджета , по его словам, нанесло большой урон американским вооруженным силам.

«Четыре года спустя я вернулся в Пентагон, и был потрясен состоянием нашей боеготовности. Ни один враг не нанес большего ущерба нашим вооруженным силам, чем секвестр бюджета. В такую ситуацию мы входили в течение большого количества лет. И чтобы выбраться из нее, потребуются годы растущего финансирования вооруженных сил и стабильных бюджетов», — рассказал министр.

Мэттис попросил Конгресс дать разрешение на закрытие лишних военных баз на территории США. На сэкономленные средства он планирует приобретение вертолетов, истребителей или же атомных подводных лодок.

Присутствие сил коалиции во главе США в Афганистане спокойствия в страну не принесло и ситуация там ухудшается. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Положение дел в этой исламской республике продолжает ухудшаться: военная операция международной коалиции во главе с США, к сожалению, спокойствия туда не принесла», — сказал он, выступая на совещании министров обороны государств-членов ШОС в столице Казахстана.

Шойгу отметил, что бандформирования террористической группировки «Исламское государство»* действуют на территории Афганистана.

«Сегодня распространение ИГИЛ* не ограничивается Сирией и Ираком. Бандформирования исламистов действуют в Афганистане, который имеет статус государства-наблюдателя в ШОС», — подчеркнул он.

Особую тревогу, по словам Шойгу, вызывает усиление в этой стране позиций боевиков ИГИЛ, число которых достигает трех с половиной тысяч человек. Реализуемая этой группировкой стратегия создания исламского халифата угрожает безопасности как самого Афганистана, так и сопредельных стран.

* Организация запрещена на территории РФ.