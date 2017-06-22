Стала известна цена на кроссовер Mazda CX-5 в России 

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Москва, 22 июня. Новый кроссовер от Mazda уже 1 июля можно будет купить у российских дилеров. Самый экономный вариант обойдется владельцу в 1 млн 431 тыс. рублей.

CX-5 второго поколения имеет не только внешние отличия от своего более старшего собрата. Есть изменения и в технических характеристиках, сообщает пресс-служба компании.

Разработчики значительно улучшили шумоизоляцию, а благодаря аэродинамике кузова теперь шумы не беспокоят даже на большой скорости. Открывать и закрывать багажник можно при помощи электропривода.

На российский рынок поступят модели с 2-литровым и 2,5-литровым двигателями. Они будут иметь 150 и 194 лошадиные силы соответственно.