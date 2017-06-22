Донбасс: ВСУ в течение суток 6 раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск (ЛНР), 22 июня. Киевские силовики в течение последних 24 часов шесть раз открывали огонь по территории Луганской народной республики.

Как сообщает народная милиция ЛНР, обстрелам с позиций ВСУ подверглись окрестности памятника Князю Игорю, а также населенных пунктов Желтое, Калиново, Смелое и Желобок.

Киевские силовики вели огонь по территории Луганской народной республики из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, а также минометов 82 и 120 мм.

Как уточнили в оборонном ведомстве ЛНР, в результате обстрелов пострадавших среди личного состава и гражданских лиц нет.