Эксперт оценил перспективы Мозгова в «Бруклин Нетс»

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Москва, 22 июня. Калифорнийский клуб «Лейкерс» и «Бруклин Нетс» совершили сделку, в рамках которой чемпион НБА в составе «Кавальерс» Тимофей Мозгов станет игроком «Нетс». Боссы озерников разгрузили платежную ведомость, избавившись от контракта россиянина.

Как считает бывший центрового сборной России Виталий Носов, переход 30-летнего в «Нетс» — неплохой вариант, потому что после прихода нового руководства «Лейкерс» во главе с Мэджиком Джонсоном россиянин сел в глубокий запас.

«Поэтому перспективы закрепиться в команде на следующий год были практически нулевые. В «Бруклине» же Мозгов не потеряет в зарплате и может рассчитывать на достойное игровое время. В обратном направлении последовал их основной центровой Брук Лопес, а переход более звездного «большого» очень маловероятен», — цитируют эксперта «Известия».

По мнению Носова, клуб Михаила Прохорова не будет претендовать на выход в плей-офф в ближайшие годы, поэтому Мозгов, скорее всего, будет постоянно выходить в старте.