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Skype полностью восстановил работу сервиса после глобального сбоя
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Skype полностью восстановил работу сервиса после глобального сбоя

7:24  22 Июня 2017
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Skype полностью восстановил работу сервиса после глобального сбоя

Москва, 22 июня. В компании Skype устранили все неполадки в работе сервиса после глобального сбоя.

«Мы внесли несколько изменений в конфигурацию и снизили эффект от сбоя», — говорилось в официальном сообщении компании накануне. Чуть позже Skype распространил новость о том, что «вопрос полностью решен».

Как напоминают «Известия», масштабный сбой в работе сервиса имел место быть 19 июня. Skype в течение определенного времени не работал в России, Ирландии, Португалии и ряде других стран.

Там же, где сервис работал, наблюдались сбои в работе голосовых звонков, были проблемы в отправке и приеме сообщений, а также возникали трудности с авторизацией в Skype.

#skype
Константин Терехов
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