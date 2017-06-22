Три пассажирских самолета не смогли приземлиться в Кемерово из-за тумана

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Кемерово, 22 июня. Вылетевшие из Москвы пассажирские самолеты сегодня утром не смог принять аэропорт в Кемерово из-за сильнейшего тумана. Видимость составляла всего 160 метров.

В таких условиях безопасное приземление невозможно. Один из бортов в результате вынужден был совершить посадку в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу кемеровского аэропорта. Два других самолета долгое время кружили над гаванью.

На данный момент все самолеты благополучно сели. Как отметили в аэропорту, непогода внесла коррективы в полетный график. В обратный путь рейсы вылетели с опозданием.