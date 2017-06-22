«АвтоВАЗ» начал прием заявок на самую дорогую Lada Xray

В Избранное

Скопировать

Москва, 22 июня. Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» начал прием заявок на самый дорогой хэтчбек концерна — Lada Xray Exclusive.

Отмечается, что высокий хэтчбек, укомплектованный механической коробкой передач, будет стоить почти 806 тыс. рублей. Авто, укомплектованное автоматической коробкой, будет стоить 830 тыс. рублей.

По данным концерна, машина создавалась на базе комплектации Luxe, которая оснащена 1,8-литровым двигателем. Кроме того, в авто установлена светодиодная подсветкой салона, а также камера обзора на багажнике.

И, конечно, на авто есть надпись «Exclusive», которая есть на подголовниках сидений, рамках задних дверей и на багажной двери.