Глава управы лондонского района уволился после пожара в жилом доме

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Лондон, 22 июня. Николас Холгейт покинул пост главы управы района, где располагается сгоревший высотный жилой дом Grenfell Tower. Добровольная отставка чиновника связана с критикой, обрушившейся на местные власти после случившейся трагедии.

Как сообщает «Би-Би-Си», Холгейт заявил, что уходит, несмотря на желание продолжать работу.

Напомним, пожар в 24-этажном доме возник на прошлой неделе, в ночь на среду. Он унес жизни нескольких десятков человек. В числе пропавших и погибших значатся 79 жителей.

Сразу после произошедшего в СМИ появились публикации о том, что власти неоднократно проводили проверку в доме и закрывали глаза на то, что при его строительстве были использованы дешевые легковоспламеняющиеся материалы. В итоге здание не соответствовало противопожарным нормам, однако внимание на это никто из ответственных не обратил.