Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Алло, мы ищем таланты: Трамп нуждается в эффективных политологах
Triangle Created with Sketch.

Алло, мы ищем таланты: Трамп нуждается в эффективных политологах

7:11  22 Июня 2017
513

Алло, мы ищем таланты: Трамп нуждается в эффективных политологах

Вашингтон, 22 июня. Ассистенты американского лидера Дональда Трампа ищут талантливых специалистов в области политики, которые могли бы добиться продвижения в исполнении обещаний главы государства, а также пресечь все выпады в его сторону. Об этом сегодня пишет Wall Street Journal. 

По данным издания, начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас может лишиться своего поста. Как отмечают собеседники, глава Белого дома очень недоволен тем, что его аппарат оказался бессилен против бесконечной волны критики относительно деятельности главы США.

Чтобы нормализовать ситуацию, был создан так называемый «кризисный» штаб под руководством Джареда Кушнера. 

Отмечается, что вместе с зятем 45-го президента США Кушнером штабом будут руководить также Прибас и политический советник администрации Стив Бэннон. 

 

#сша #трамп #кушнер #политика
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть