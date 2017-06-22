Алло, мы ищем таланты: Трамп нуждается в эффективных политологах

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Вашингтон, 22 июня. Ассистенты американского лидера Дональда Трампа ищут талантливых специалистов в области политики, которые могли бы добиться продвижения в исполнении обещаний главы государства, а также пресечь все выпады в его сторону. Об этом сегодня пишет Wall Street Journal.

По данным издания, начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас может лишиться своего поста. Как отмечают собеседники, глава Белого дома очень недоволен тем, что его аппарат оказался бессилен против бесконечной волны критики относительно деятельности главы США.

Чтобы нормализовать ситуацию, был создан так называемый «кризисный» штаб под руководством Джареда Кушнера.

Отмечается, что вместе с зятем 45-го президента США Кушнером штабом будут руководить также Прибас и политический советник администрации Стив Бэннон.